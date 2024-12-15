Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir otoyolda 400 bin dolar değerindeki McLaren marka lüks spor otomobil kaza geçirdi.

OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; başka bir otomobille çarpışan lüks araç, kazanın şiddetiyle ortadan ikiye ayrıldı. Araç, kaza sonrası yolun kenarına savruldu.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALI

Kazada 29 yaşındaki Cristobal Flores Espino ile 31 yaşındaki Robert Rocha isimli iki yolcu hayatını kaybetti. Dallas Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Toyota marka otomobili kullanan kadının kazada hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatırken lüks otomobilin parçalanmış haline dair görüntüler kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere birçok kullanıcı aracın dayanıklılığı hakkında yorum yaptı.