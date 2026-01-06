Antalya'da kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Süleyman A.'nın kullandığı 34 KNY 117 plakalı BMW marka lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlerin üzerine çıktı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından trafik ekipleri yolda tedbir alırken, araç bariyerlerden indirilinceye kadar trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. - ANTALYA