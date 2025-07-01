Luhansk Bölgesi'nde Tam Kontrol Sağlandı

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Rusya'nın atadığı Vali Leonid Pasechnik, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin tamamında tam kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı. Bu gelişme, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde yaşanıyor.

Luhansk bölgesine Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin tamamında tam kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen bölgelere bir yenisi daha eklendi. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesine Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik, Luhansk'ın tamamında tam kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Devlet televizyonuna konuşan Pasechnik, "Luhansk Halk Cumhuriyeti toprakları tamamen kurtarıldı. Yüzde 100" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ve Ukrayna'dan Pasechnik'in ifadelerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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