Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 570'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 444'e ulaştığını ifade etti.

Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle ayrıca 760 bin kişi yerinden edildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı