Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 570'e yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısının 570'e ve yaralı sayısının 1444'e çıktığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle 760 bin kişi yerinden edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 444'e ulaştığını ifade etti.

Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle ayrıca 760 bin kişi yerinden edildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
