Haberler

İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 2 bin 196'ya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 7 bin 185'e ulaştığını bildirdi. Taraflar arasında ateşkes müzakereleri sürerken insani kayıplar artıyor.

İsrail ile Lübnan arasında kararlaştırılan ateşkesin gelecek saatlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço yükseliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 7 bin 185'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, söz konusu sayıların İsrail'in ülkeye yönelik devam eden saldırılarının artan insani maliyetini yansıttığını belirtti.

Bakanlığın açıklaması, taraflar arasında müzakerelerin yürütüldüğü ve bölgede ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği bir dönemde geldi. İsrail ve Lübnanlı yetkililer, 14 Nisan'da ABD'nin de katılımıyla başkent Washington DC'de bir araya gelmiş ve görüşme sonucunda taraflar arasında doğrudan temasların başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail-Lübnan temaslarına ilişkin yaptığı son açıklamalarda, tarafların bu gece TSİ 00.00'da yürürlüğe girmesi beklenen 10 günlük bir ateşkese ilişkin anlaşmaya vardığını bildirmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

