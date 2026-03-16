İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 900'e yaklaştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralananların sayısının 2 bin 141'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık, ayrıca saldırılarda en az 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 69'unun da yaralandığını ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı