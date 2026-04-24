Lübnan'da siviller, ateşkesin uzatılmasının ardından yıkıma rağmen güneydeki evlerine dönüyor

Lübnanlı siviller, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkıma rağmen güneydeki evlerine dönüyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki 27 Nisan'da sona ermesi beklenen ateşkes, 3 hafta daha uzatıldı. Lübnan'ın güneyinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, ateşkesin uzatılmasının ardından evlerine dönmeye başladı. Siviller, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkıma rağmen güneydeki Tyre (sur) bölgesinde bulunan Tayr Debba, Ma'raka ve Jouya kasabalarına geri döndü. Bazı dükkanlar yeniden açılırken, siviller İsrail'in bombardımanları sonucu devre dışı kalan elektrik ve su istasyonlarının onarılması çağrısında bulundu.

Yerleşim yerleri ağır hasar gördü

İsrail'in yoğun hava saldırıları, Tayr Debba, Ma'raka ve Jouya kasabalarını harabeye çevirdi ve çok sayıda can kaybına yol açtı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin bazılarının cansız bedenleri, enkaz altında kaldı. - NEBATİYE

