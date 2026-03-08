Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 394'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e çıktığını açıkladı. Ölüler arasında 83 çocuk bulunuyor ve yaralananların sayısı ise en az 1,130 olarak bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e yükseldiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkede düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83'ü çocuk olmak üzere 394'e yükseldi. Açıklamada ayrıca, en az bin 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı