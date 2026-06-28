Haberler

İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 4 bin 247'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 195 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybının 4 bin 247'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralananların sayısının 12 bin 195'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik hava saldırıları başlatmıştı. Tel Aviv yönetimi, İran'a yönelik saldırılar sonrasında Hizbullah tarafından düzenlenen misillemeleri neden göstererek, Lübnan'ın başkenti Beyrut dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasına yoğun hava saldırıları ve topçu atışları düzenlemeye başlamıştı.

ABD-Lübnan-İsrail arasında çerçeve anlaşma imzalanmıştı

ABD, Lübnan ve İsrail'den üst düzey yetkililer, taraflar arasındaki görüşmelerin beşinci turu kapsamında cuma günü ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelerde yönetimi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devretmesine yönelik sürece ilişkin üçlü çerçeve anlaşması imzalanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgede kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

Hizbullah lideri Naim Kasım ise anlaşmayı sert bir dille eleştirerek, Lübnan'ın egemenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Yol verme kavgası can aldı! Çok sayıda yaralı var
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Bir ilginç olay! Mahsur kaldığı yer akılalmaz
Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi

Gören bir daha baktı! Devasa boyutta ve etle besleniyor
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem
Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu