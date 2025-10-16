Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan İsrail'e Sert Tepki
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıların ulusal istikrarı zayıflatmayı amaçladığını belirtti. Aoun, saldırıların sivil tesisleri hedef aldığını ve ateşkesin ihlal edildiğini dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle ulusal istikrarı zayıflatmak" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Aoun, İsrail'in "sivil tesisleri" hedef aldığını belirterek, geçtiğimiz yıl varılan ateşkesi ihlal ettiğini aktardı. Aoun, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok etmek, ekonomik toparlanmayı engellemek ve ulusal istikrarı zayıflatmak amacıyla sistematik bir politikanın parçasıdır" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
