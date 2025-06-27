Louisiana'da Tır, Trafik Işığı Bakımında Olan Elektrik İşçisine Çarptı

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ABD'nin Louisiana eyaletinde bir tır, sepetli vinç içinde trafik ışığı bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, işçi hafif yaralandı. Olay anı araç kamerasıyla kaydedildi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde seyreden bir tır, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan kaza, anbean araç kamerasına yansıdı.

ABD'nin Louisiana eyaleti akıllara durgunluk veren bir kazaya sahne oldu. Livingston Parish bölgesindeki bir otoyolda seyreden tır, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan bir elektrik işçisine çarptı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde virajı alan tırın üzerinde işçi bulunan vinç sepetine çarptığı ve olay yerindeki diğer çalışanın paniğe kapıldığı görüldü. Kazaya karışan elektrik işçisinin hafif yaralandığını duyuran polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı. - LOUISIANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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