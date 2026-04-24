Haberler

Londra'da "sürücüsüz taksi", polisin güvenlik şeridi çektiği olay yerine daldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da gelecek aylarda sürücüsüz taksi hizmeti sunmayı hedefleyen ABD merkezli bir şirkete ait araç, test sürüşü sırasında muhtemel bir kazanın eşiğinden döndü. Sürücü ve yolcu koltuğunda kimsenin bulunmadığı araç, başkentin Harlesden bölgesinde polisin güvenlik önlemleri aldığı bir olay yerine daldı. Çarşamba akşamı Londra'nın bölgesinde meydana gelen olayda, aracın polis güvenlik şeridini aştığı anlar kameralara yansıdı. Muhtemel bir kazanın eşiğinden dönülen olayda, bölgedeki polis ekipleri aracı kontrol etmek üzere sürücü koltuğuna yaklaştıklarında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Polis ekipleriyle yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından araç, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Londra'da Eylül ayına kadar taksi hizmeti başlatmayı planlayan ABD merkezli şirketten yapılan açıklamada, araçta yolcu bulunmadığı teyit edilirken, taşıtın "uzaktan bağlı bir doğrulama sürücüsünün tam kontrolündeki manuel modda" olduğu belirtildi. Şirket, söz konusu sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Ayrıca, uygulamanın henüz test aşamasında olması nedeniyle henüz yolcu taşınmadığı belirtildi.

Şirket, yaşanan aksaklık nedeniyle özür dilerken, yaptığı analizde olay anında otonom sürüş sisteminin aktif olması durumunda aracın polis şeridini doğru şekilde algılayarak otomatik olarak duracağı değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada, olayın ele alınması için operasyon ortaklarıyla koordinasyon halinde olunduğu belirtildi.

Ayrıca güvenlik kaynaklarına göre, söz konusu olay yerinin, bölgede çıkan bir tartışmanın ardından 27 yaşındaki bir erkeğin ağır yaralama şüphesiyle gözaltına alınması üzerine oluşturulduğu kaydedildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Formula 1 pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

Pistlerin en büyük gurmesi İstanbul'da tercihini yaptı, gören inanmadı
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı

Eski il başkanına silahlı saldırı: Ameliyata alınıyor

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım