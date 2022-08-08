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Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

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Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gaz patlaması sonucu çöken binada bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gaz patlaması sonucu çöken binada bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Başkent Londra'nın güneyinde yer alan Croydon semti yakınlarında bir bina gaz patlaması sonucu çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'inin tedavisinin tamamlandığı ve 3 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yerel saatle 07.00 sıralarında meydana gelen patlama çevredeki binalarda da hasara neden olurken, yaklaşık 40 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Metropolitan polis ekipleri olay yerine yaklaşık 50 metrelik kordon çekerken, bölgeye 6 itfaiye aracı ile 40 itfaiyeci de sevk edildi.

"Büyük bir olay"

Merton Belediyesi, "büyük bir olay" olarak nitelendirdiği olay hakkında, "İtfaiye ekipleri şu anda arama yapıyor ve olay yerinin güvenli olması için çalışılıyor" açıklamasında bulundu.

Merton Belediyesine bağlı Galpin's Road Sokağı sakinleri, yaklaşık 2 hafta önce güçlü bir gaz kokusu aldıklarını ve son günlerde baş dönmesi ile mide bulantısı hissettiklerini söyledi. Croydon North Milletvekili Steve Reed ise, "Bu sabah Merton'daki Galpins yolunda meydana gelen patlamada itfaiye ekipleri bir çocuğun öldüğünü doğruladı. Yürek burkan bu olay karşısında tüm düşüncelerim yaralılar ve diğer herkesle beraber" dedi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye England Londra 3. Sayfa Haberler

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