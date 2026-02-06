Haberler

Komiserden hayat kurtaran müdahale

Güncelleme:
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada yemek yiyen yaşlı bir adam, boğazına lokma kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Orada bulunan emniyet komiseri, hızlı bir şekilde Heimlich manevrası yaparak adamı hayata döndürdü. Komiser Eren Güner'in soğukkanlı müdahalesi, büyük bir faciayı önledi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada yaşanan bir olay, saniyelerin ne kadar hayati olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yemek yerken boğazına lokma kaçan vatandaş, şans eseri orada bulunan bir emniyet komiseri tarafından Heimlich manevrası yapılarak hayata döndürüldü.

Saat 17.20 sıralarında eşiyle birlikte lokantada yemek yiyen yaşlı bir vatandaş, yediği lokmanın boğazına kaçması sonucu aniden nefes almakta zorlandı. Öksürerek nefes almaya çalışan adamın karşısında oturan eşi kısa süreli panik yaşarken, o esnada hemen arkada yemeğini yiyen Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Komiser Eren Güner durumu fark etti.

Hiç vakit kaybetmeden ayağa kalkan Komiser Güner, yaşlı vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan birkaç doğru hamlenin ardından, nefes borusuna kaçan lokma çıkarıldı ve yaşlı vatandaş yeniden rahat nefes almaya başladı.

Muhtemel bir facianın önüne geçen bu müdahalenin ardından yaşlı adam masasına dönerek yemeğine devam ederken, kendisini kurtaran Komiser Eren Güner'e teşekkür etti. Yaşanan o anlar ise lokantanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Soğukkanlılığı, mesleki refleksi ve ilk yardım bilgisiyle bir hayat kurtaran Komiser Eren Güner'in bu örnek davranışı, vatandaşlardan da takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

