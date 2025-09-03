Haberler

Lizbon'daki Gloria Füniküleri Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan turistik Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenmedi.

Portekiz'de turistik Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yaptığı açıklamada, trajik kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini umduğunu ifade etti.

Ekim 1885'ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto'ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor. - LİZBON

