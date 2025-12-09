Haberler

Komşu ülkeden gelen dev balonlar Litvanya'ya OHAL ilan ettirdi

Komşu ülkeden gelen dev balonlar Litvanya'ya OHAL ilan ettirdi
Komşu ülke Belarus'tan gelen ve sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar Litvanya'yı alarma geçirdi. İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Litvanya'nın " Belarus'tan gelen kaçak balon" sorunu bitmiyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Bugün bir kez daha sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar Litvanya hava sahasını ihlal etti. Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

Kondratovic, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal ilanı yalnızca sivil havacılık aksaklıkları nedeniyle değil, aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarları nedeniyle de yapılmıştır" dedi.

SÜRE BELİRSİZ

Vladislav Kondratovic, bildirimin askeri personele polisle koordine veya bağımsız hareket etme konusunda genişletilmiş yetkiler sağladığını söyledi. Olağanüstü hal önlemlerinin süresi ise açıklanmadı.

LİTVANYA İLE BELARUS ARASINDA BALON SORUNU

Litvanya hava sahası, Ekim ayından bu yana sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar tarafından ihlal ediliyor. Litvanya yetkilileri, hava sahasını ihlal eden balonların, Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus tarafından yapılan kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini belirtirken; Belarus, balonlardan sorumlu olmadığını savunuyor ve Litvanya'yı provokasyon yapmakla suçluyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

aha bizim kaçakçılara gün doğdu eşşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdünüz

title