Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan lise öğrencisi koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen O.Ö. gözaltına alındı. ŞAHIS TUTUKLANDI İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lise öğrencisi genç kız ise koruma altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Taşkesti Mudurnu Bolu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı - Haberler

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