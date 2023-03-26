Limon yüklü kamyonda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde limon yüklü kamyonda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Olay, D-400 karayolu Adana-Tarsus istikameti Yenice Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 33 AJB 013 plakalı limon yüklü kamyonun kupa bölümünün alt kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevlere teslim olan araca olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında kamyonun kupa bölümü ve kısmi olarak kasa tarafı zarar gördü. - MERSİN