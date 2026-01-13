Haberler

Libya heyetinin öldüğü uçakla ilgili gözaltına alınan hostes serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın da aralarında bulunduğu heyetin bulunduğu özel jetin Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ardından gözaltına alınan hostes, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın da aralarında olduğu Libya heyetinin öldüğü uçakla ilgili gözaltına alınan hostes serbest bırakıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın da aralarında olduğu 5 kişilik Libya heyetini ve 3 mürettebatı taşıyan özel jetin Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesi sonucu uçak içerisinde bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen bilgilere göre, devam eden soruşturma çerçevesinde, jeti Türkiye'ye getiren uçuş ekibinde yer alan bir hostes, gözaltına alındı. Hostes, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı