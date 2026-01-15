Haberler

Libya askeri heyetini taşırken düşen uçakla ilgili soruşturmada görüntüler TÜBİTAK tarafından inceleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşüşüyle ilgili soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve cezai süreç TÜBİTAK'a gönderilen görüntü kayıtlarıyla incelenecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa yönelik başlatılan soruşturmada, olaya ilişkin görüntü kayıtları TÜBİTAK tarafından inceleniyor. İncelemeler neticesinde hazırlanacak rapor dosyaya eklenecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sadece kaza anı değil, personelin kaza öncesi süreci de incelemeye alındı. Bu çerçevede kazada hayatını kaybeden kişilerden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde kimliklendirme işlemleri tamamlandı. Libya heyetini Ankara'ya getiren mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda herhangi bir terör örgütü bağlantısına rastlanmadığı öğrenildi. Heyeti taşıyan uçağın düşüş anına ait kamera kayıtları ise, görüntüler üzerinden inceleme yapılması gerekçesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderildi. TÜBİTAK'ın görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak hazırlayacağı rapor, soruşturma dosyasına eklenecek. Uçağın havada bir müdahaleye maruz kalıp kalmadığına dair ihtimal de incelenirken, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri teknik bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Ayrıca Başsavcılık tarafından uçağın geçmişe dönük tüm periyodik bakım ve parça değişim kayıtları ile son teknik kontrollerini yapan kişilerin isim listesi talep edildi. - ANKARA

