Libya heyetini taşıyan jetin düşmesine ilişkin bilirkişi raporu istendi

Haymana'da düşen jetin uçuşa elverişlilik durumu ve kazanın nedenleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Enkaz parçaları toplanırken, otopsi ve teknik incelemeler sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Libya askeri heyetini taşıdığı sırada Haymana ilçesine düşen jete yönelik başlatılan soruşturma kapsamında jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jetin düştüğü alan koruma altına alındı. Jete ait karakutu başta olmak üzere enkaz parçaları bir araya getirilirken, kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi çalışmaları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep etti. Soruşturma kapsamında, uçağın son bakımlarını yapan personelin sorumluluğu ile muhtemel kusurları da incelemeye alındı.

Soruşturma çerçevesinde, havaalanına ait kamera kayıtlarına el konulurken, kule ile uçak arasında gerçekleşen tüm telsiz görüşmeleri de dosyaya dahil edildi. Ayrıca bakım çalışmaları sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılacak teknik incelemelerin de soruşturma dosyasına ekleneceği bildirildi.

Kazada yakıt kirliliği ya da hatalı yakıt kullanımı ihtimaline karşı, hem yakıta ikmal yapan tankerden hem de uçak enkazından numuneler alındı. Ayrıca kazanın meydana geldiği ana ilişkin yerel meteorolojik raporların da temin edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
