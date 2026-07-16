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İstanbul Levent'teki bir plazaya yönelik DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu, 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

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İstanbul Levent'te bir plazaya yönelik DEAŞ saldırısında 3 polisin yaralandığı, 1 teröristin öldürüldüğü olayla ilgili 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilere silahlı terör örgütü üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ceza talep edildi.

İstanbul Levent'teki bir plazaya yönelik DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu, 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 14 şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ceza talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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