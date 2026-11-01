Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Letonya'da Rusya-Belarus sınırında hava sahası ihlal edildi, halka uyarı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Letonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya ve Belarus sınırına yakın bölgelerde hava sahasının kısa süreliğine ihlal edildiğini ve bilinmeyen cisim tespit edildiğini açıkladı. Halka güvenli alan uyarısı yapıldı. Yaklaşık yarım saat sonra cisim hava sahasını terk etti ve tehdit sona erdi.

Letonya ordusu, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın bölgelerde ülke hava sahasının ihlal edildiğini ve bilinmeyen bir nesnenin tespit edildiğini açıklarken, uyarıdan yaklaşık yarım saat sonra tehdit durumunun sonlandığı bildirildi.

Letonya Silahlı Kuvvetleri, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın bölgelerde ülke hava sahasının kısa süreliğine ihlal edildiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bölge halkına güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulunularak, "Hava sahasında tehdit bulunduğunu bildiriyoruz. Alçak irtifada uçan veya şüpheli bir cisim görmeniz halinde yaklaşmayın" uyarısı yapıldı. Yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklamada ise, tanımlanamayan cismin Letonya hava sahasını terk ettiği ve tehdit durumunun sona erdiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dönemde Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarına girmesi, çatışmaların Rusya ve müttefiki Belarus ile sınır komşusu olan NATO ülkelerine yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Ukrayna'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rus petrol ihracat tesisleri ve limanlarına yönelik hava saldırıları sırasında hedeflerini ıskalayan bazı İHA'ların komşu ülkelerin hava sahalarına girdiği değerlendiriliyor. Bu bölgede güvenlik kaygılarını artırırken, Ukrayna'ya ait İHA'ların Letonya topraklarına düşmesi geçmişte ülkede siyasi krize yol açmıştı. Söz konusu gelişmelerin ardından Başbakan Evika Silia, yılın başlarında görevinden istifa etmişti.

Kremlin yönetimi, Kiev'i Rusya'ya yönelik saldırılarında NATO ülkelerinin hava sahasını kullanmakla suçlarken, Ukrayna yönetimi bazı İHA'ların Rusya'nın elektronik harp ve sinyal karıştırma müdahaleleri nedeniyle planlanan rotalarından saptığını savunuyor. NATO üyesi ülkeler ise, benzer hava sahası ihlallerinden Rusya'yı sorumlu tutarak, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bölgesel güvenliği tehlikeye attığını ileri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum FK puanı Aboubakar ile kurtardı

Vincent Aboubakar da olmasa!
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber
Dünya devlerinden Batrakov'a kanca

Attığı gollerin ardından beklenen hamle geldi
Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı

Sert şutu minik taraftarın yüzüne geldi, gönlünü bakın nasıl aldı
Emre Belözoğlu, hakeme ateş püskürdü

Maç biter bitmez hakeme ateş püskürdü
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehidimize yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı: Böyle yakalandı
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

Hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: Şimdi mi aklına gelmiş?