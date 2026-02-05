Haberler

Portekiz'i fırtına ve sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Portekiz'deki Leonardo Fırtınası'nın yol açtığı su baskınında 60'lı yaşlarda bir adam sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti. İspanya'da ise yerleşim yerleri sular altında kaldı, kırmızı alarm verildi.

Portekiz'de Leonardo Fırtınası'nın yol açtığı su baskınında aracı sel suyuna kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

İber Yarımadası'nı Leonardo Fırtınası vurdu. Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyindeki Alcacer do Sal kasabasında Sado Nehrinin taşması sonucu kasabanın bazı kısımları sular altında kaldı. Ülkede cuma gününe kadar alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, yetkililer birçok nehrin sel riski altında olduğu konusunda uyardı. Ülkenin güneydoğusundaki Serpa'da fırtınanın yol açtığı su baskınları sonucu 60'lı yaşlardaki bir adam aracıyla sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti.

İspanya'da da yerleşim yerleri sular altında kaldı

İspanyol meteoroloji ajansı AEMET ise Leonardo Fırtınası'nın ülkeye olağanüstü yağışlar getirdiğini, güneydeki Endülüs bölgesinin bazı kısımlarında kırmızı alarm verildiğini belirterek sel ve toprak kayması uyarısında bulundu. Yoğun yağışla birlikte tarım arazileri, evler ve araçlar sular altında kaldı. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
