Leman dergisi soruşturmasında 4 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararının detaylarına ulaşıldı

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Leman dergisinde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararının detayları ortaya çıktı.

Leman dergisinde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararının detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisinin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed Efendimiz ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ile görseller içerdiği belirtildi

4 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının detaylarına ulaşıldı. Hakimlik kararında, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ile görseller içerdiğini, halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, tahrik edilen kişiler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan kararda, şüpheli Pehlevan'ın 2019 ve 2024'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlarda bulunduğunun tespit edildiği de kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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