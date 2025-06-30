Leman Dergisi'nin Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor

Leman dergisinin Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesine tepki gösteren vatandaşlar, dergi binası önünde toplandı.

Leman dergisi, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi. Vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki gösterdi. Dergiye tepki gösteren vatandaşlar, Beyoğlu'ndaki dergi binası önünde toplantı. Toplanan kalabalık, 'Allah'a, Kuran'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam' sloganları atarak tekbir getirdi. Polis ekipleri, bina önünde güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL