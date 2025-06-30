Leman Dergisi'nin Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor

Leman Dergisi'nin Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Leman dergisinin Hazreti Muhammed’in karikatürünü çizmesine tepki gösteren vatandaşlar, dergi binası önünde toplanarak protesto etti. Kalabalık, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Leman dergisinin Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesine tepki gösteren vatandaşlar, dergi binası önünde toplandı.

Leman dergisi, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi. Vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki gösterdi. Dergiye tepki gösteren vatandaşlar, Beyoğlu'ndaki dergi binası önünde toplantı. Toplanan kalabalık, 'Allah'a, Kuran'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam' sloganları atarak tekbir getirdi. Polis ekipleri, bina önünde güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.