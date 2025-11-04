Haberler

Pehlevan'a Cumhurbaşkanına Hakaretten İddianame!

Güncelleme:
Leman Dergisi'nde yayınlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görselinin sahibi olan ve halihazırda tutuklu bulunan Doğan Pehlevan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede eser sahibi Doğan Pehlevan'ın zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanı hakkında onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte sözler sarf ettiği belirtildi

Öte yandan halihazırda tutuklu bulunan şüpheli Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli eser sahibi Doğan Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu anlatıldı.

"Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur"

Şüpheli Pehlevan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" dediği aktarıldı.

4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Pehlevan'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



