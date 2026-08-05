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Leipzig'de Ukrayna uçağı yakınında bombalı dron

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Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağı yakınında patlayıcı düzenekli dron bulundu. Bomba imha ekipleri fünyeyi etkisiz hale getirdi, hava trafiği geçici durdu ve olayla ilgili NATO da soruşturmaya katılacak.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağının olduğu bölümde patlayıcı düzenekli bir dron bulundu.

Almanya, Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzeneği bulunan dron nedeniyle büyük bir faciadan döndü. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, dün gece Leipzig/Halle Havalimanı'nın kargo bölümüne yakın apronda bekleyen Ukrayna'ya ait Antonov tipi uçağın yakınında görevliler tarafından bir dron bulunduğu aktarıldı. İlk incelemede üzerinde şüpheli bir cisim olduğu belirlenen ve patlayıcı olabileceği değerlendirilen dron nedeniyle Leipzig Havalimanı'nın kargo bölümü uçuş trafiğine kapatıldı. Bir yolcu uçağı da dahil birçok uçak başka bir havaalanına yönlendirildi. Havalimanı polisi ve bomba imha ekipleri, uzaktan kumandalı robot yardımı ile dron üzerindeki patlayıcının fünyesini etkisiz hale getirdi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, şüpheli düzeneğe sahip dronun teknik ekipmanlarla yapılan detaylı incelenmesinde patlayıcı bir düzeneğe sahip olduğu ancak arızalı olduğu için patlamanın gerçekleşmediği aktarıldı. Dron üzerindeki düzeneğin Leipzig/Halle Havalimanı'na geliş güzergahı sırasında hasar görmüş olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı ilk tespitlere göre ise dron üzerindeki düzenekte yapılan incelemede patlamayı hızlandıran nitrat testi pozitif sonuç verdi.

Etkisiz hale getirilen patlayıcı ve yüklendiği dron, daha sonra tüm delillerin incelenmesi için özel bir konteynere yerleştirildi. Güvenlik kaynaklarının Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya NATO müfettişleri de katılacak. Alman medyasında yer alan haberlerde ayrıca olayın yaşandığı havalimanının kargo bölümünde 4 Ukrayna kargo uçağı bulunduğu belirtildi.

Aynı gece bir uçağa bilinmeyen cisim çarptı

Leipzig/Halle Havalimanı'nda dron alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketi DHL'ye ait kargo uçağı inişini iptal etti ve yeniden yükselişe geçti. Bilinmeyen bir cisim, Leipzig/Halle Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarptı. Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin dron olabileceğini değerlendirerek, sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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