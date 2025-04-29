Le Meridien Oteli Müdürü ve Güvenlik Müdürü Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil, güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Le Meridien isimli otelin suç tarihinde müdürü olan Sinan Udil, güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL