Lavabo Borusuna Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Lavabo Borusuna Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Batman'ın Fatih Mahallesi'nde bir apartman lavabo borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından sağ salim kurtarılan kedi, mahalle sakinleri tarafından güvenli bir alana bırakıldı.

Batman'ın Fatih Mahallesi'nde lavabo borusuna sıkışan bir Kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri, mutfaktan gelen miyavlama sesleri üzerine durumu fark etti. Sesin lavabo borusundan geldiğini anlayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkarmak için boruyu dikkatlice söktü. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak özgürlüğüne kavuştu.

Sağlık durumu iyi olan kedi, mahalle sakinlerinin ilgisiyle güvenli bir alana bırakıldı. Vatandaşlar, duyarlı müdahalesinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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