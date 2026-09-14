Lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde üçü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki üçü çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı