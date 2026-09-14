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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Karaman’da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Karaman'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 70 ABP 793 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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