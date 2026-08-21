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Lapseki'de Tarım Arazisinde Yangın

Lapseki'de Tarım Arazisinde Yangın
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, bölgedeki rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riskine karşı tedbirlerini artırdı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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