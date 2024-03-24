Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı : 1 ağır yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gişelere çarpıp taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü S.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan S.Y., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, S.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin fırlayan motorunun yolda olduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.