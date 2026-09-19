Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İstanbul Havalimanı istikametindeki 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatılırken, araçlar diğer gişelere yönlendirildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle havalimanı yönünde 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinin İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 araç, gişe girişinde zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Havalimanı yönünde 2 gişe kapandı
Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar, diğer gişelere yönlendirildi. Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.