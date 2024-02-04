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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza sonucu hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan, memleketi Divriği'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan(49), son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Gültekin Akçan yönetimindeki 58 EZ 342 plakalı Mercedes marka şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Otobüs, bariyere çapmanın şiddeti ile ön tarafında bulunan tıra çarptı. Kaza sonucunda otobüste bulunan 19 kişi yaralanmış otobüs şoförü araç içinde sıkışmadan dolayı ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan, bugün memleketi Divriği de son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun bir katılım ile Cem evinde kılınan cenaze namazı sonrası Akçan, ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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