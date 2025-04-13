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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yangın çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yangın çıktı
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İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın yolcuları korkuttu, ancak yaralanma olmadı. Yolcular farklı bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde İstanbul'dan Malatya'ya giden bir yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süreli korku yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar farklı bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. Otobüsten yükselen dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Malatya'ya seyir halindeki 44 AGZ 649 plakalı Kayısı Kent firmasına ait Mercedes marka otobüs, bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede motor kısmını alevler sararken, otobüsün içerisine duman dolmaya başladı. Yolcuların hemen araçtan tahliye edildiği ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Farklı bir otobüsün gelmesi ile vatandaşlar seyahatlerine devam etti.

Otobüsün yanma anlarını anlatan Celal Serdar isimli yolcu, "Yola çıktık, bir tünel vardı, oraya girmeden bir duman kokusu geldi. Buraya geldiğimizde ise koku artmış ve ateş çıkmıştı. Arabanın arka kısmı yanıyordu. Ben de zaten arka tarafta oturuyordum. Herkes çıktı ama oğlum ve ben zor çıktık. Bir süre içeride kaldık ve dumandan etkilendik. Çok şükür yaralı yok. Şimdi de başka bir otobüs geldi, onunla yola devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, motor kısmından başlayan yangın sonrası otobüsten yükselen dumanlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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