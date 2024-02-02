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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü bir tıra çarptı ve 19 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yoğun sis ve kaygan zemin olarak belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Gültekin A. yönetimindeki 58 EZ 342 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve bariyerlere girdi. Otobüs, bariyere çapmanın şiddeti ile Muhammet K. idaresindeki 20 NR 941 plakalı tıra çarptı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.

Emniyet güçlerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara İtfaiye Edirne Ulaşım İstanbul Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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