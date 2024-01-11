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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameraya Yansıdı

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Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne giren sürücü, kilometrelerce hızla ilerledi. Trafiğe aldırış etmeden ters yönde ilerleyen sürücünün, akaryakıt istasyonuna ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne girerek kilometrelerce ilerleyen otomobil kameraya yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevkii'nde ters yöne giren sürücü, kilometrelerce hızla ilerledi. Trafiğe aldırış etmeden ters yönde ilerleyen sürücünün, akaryakıt istasyonuna ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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