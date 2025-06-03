Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza yeri adeta savaş alanına döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde Ankara istikametine giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen üç otomobil kaza yaptı. Bazı araçlar bariyerlere girerek durabildi.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine sevk etti. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. -
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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