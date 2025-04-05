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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 4 ölü

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Pendik'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın altına girdi. Olayda 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, 4 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gişelerden geçen TIR'ın arkasından gelen 67 SF 722 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'ın altına girdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3'ü kadın bir erkek olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 4 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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