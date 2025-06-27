Kuzey Kore'ye Pirinç ve İncil Göndermeye Çalışan 6 ABD Vatandaşı Gözaltına Alındı

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Güney Kore polisi, pirinç, dolar ve İncil dolu 1300 plastik şişeyi Kuzey Kore'ye sokmaya çalışan 6 ABD vatandaşını gözaltına aldı. Olay, sınır adasında askeri devriye tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye pirinç, dolar ve İncil dolu bin 300 plastik şişeyi geçirmeye çalılan ABD vatandaşı 6 kişi gözaltına alındı.

Güney Kore polisi, pirinç, dolar ve İncil dolu bin 300 plastik şişeyi Kuzey Kore'ye sokmaya çalışan 6 ABD vatandaşını gözaltına aldı. ABD vatandaşlarının şişeleri deniz yoluyla başkent Seul'un batısında, Kuzey Kore'ye yakın bir sınır adasından geçirmeye çalıştıkları sırada askeri devriye tarafından fark edildikleri açıklandı. ABD vatandaşı 6 kişi sahil güve4nliğin polise ihbarda bulunmasının ardından gözaltına alındı.

Açıklamada, "tercüman aracılığıyla ifadeleri alınıyor ve serbest bırakılıp bırakılmayacaklarına 48 saat sonra karar verilecek" denildi.

Söz konusu bölge, kuzeye yakınlığı nedeniyle Kasım ayında tehlikeli bölge ilan edildikten sonra halka kapatılmıştı.

Güney Kore'de 14 Haziran'da Gwanghwa Adası'ndan Kuzey Kore'ye doğru balon uçurduğu iddiasıyla bir aktivist gözaltına alınmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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