Kuzey Kore lideri, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler anısın anıtın açılışını yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, başkent Pyongyang'da Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler için düzenlenen anma törenine katıldı. Jong-un ve Belousov, törende ölen Kuzey Koreli askerler anısına yapılan Yurtdışı Askeri Operasyonlardaki Savaş Kahramanlıkları Anıt Müzesi ve anıtın açılışını gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri ve Rus Bakanın açılışı sırasında askeri jetler alçak uçuş gerçekleştirirken bir yandan da beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Jong-un, Belousov'a Kuzey Kore'nin ulusal egemenliği, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunma konusunda Rusya'nın politikasını her zamanki gibi tam olarak destekleyeceğini söyleyerek, "Rusya, haklı kutsal savaşta kesinlikle zafer kazanacak" dedi.

Belousov ise, Kuzey Koreli yetkililerle uzun vadeli askeri işbirliğini görüştüğünü dile getirdi.

Kaç askerin öldüğü bilinmiyor

Ukrayna Savaşı'nda kaç Kuzey Koreli askerin öldüğü bilinmiyor. Ancak, Güney Kore istihbaratına göre, 15 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'ya destek için Kursk'a gönderildiği ve 2 bin Kuzey Koreli askerin de savaşta öldüğü tahmin ediliyor. Pyongyang ve Moskova yönetimlerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin asker gönderme karşılığında Moskova'dan gıda, nakit ve teknik yardım aldığı iddia ediliyor. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı