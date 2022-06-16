Kuzen cinayetinin zanlısı yakalandı Kuzen cinayetinin zanlısı yakalandı Niğde'de apartman girişinde teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli yakalandı. Kuzen cinayetinin zanlısı yakalandı NİĞDE - Niğde'de apartman girişinde teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez İlhanlı Mahallesi 99. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile teyzesinin oğlu Battal Kılınç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., pompalı tüfek ile Battal Kılınç'a ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.B. de kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.'nin Kemerhisar Beldesi'ne gittiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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