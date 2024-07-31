Kuyuya düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Dindoğru Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir kuzunun kuyuya düştüğünü gördü. Durumu fark eden vatandaşlar kuzunun kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, gerekli ekipman yardımıyla kuzuyu düştüğü kuyudan kurtardı. Kuzu, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ