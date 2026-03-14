Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kuyumcukent AVM'de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen 20 milyon liralık soygun olayında 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay sonrası yapılan operasyonlarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da bulunan Kuyumcukent AVM'de uzun namlulu silahla 20 milyon liralık soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay, 9 Mart Pazartesi günü saat 07.20 sıralarında da Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana gelmişti. Şüpheliler uzun namlulu silahlarla otopark bölümüne gelmiş, 20 milyon lirayı araca yükleyerek olay yerinden kaçmıştı. Olay sonrası harekete geçen polis, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yapılan aramalarda; 6 adet tabanca,120 adet fişek, 108 adet lyrica hap,128 adet ectasy hap, 76 adet satışa hazır halde 285.3 gram esrar ele geçirilmişti. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

7 şahıs tutuklandı

Savcılık işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
