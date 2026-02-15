Haberler

Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu

Güncelleme:
Ümraniye'de kuyumcuda çalışan genç, doldurt boşalt yaptığı silahla diğer çalışanı kasığından vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, arkadaşını vuran genç gözaltına alındı.

  • İstanbul Ümraniye'de bir kuyumcuda çalışan Muhammed Safa S., amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaparken silahın ateş alması sonucu iş arkadaşı Muzaffer U.'yu kasığından vurdu.
  • Muzaffer U. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
  • Muhammed Safa S. polis tarafından gözaltına alındı ve olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kuyumcuda çalışan genç, amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu iş arkadaşını vurdu.

DOLDURT-BOŞALT YAPARKEN TABANCA ATEŞ ALDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Safa S. (22) amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaptığı esnada silah bir anda ateş aldı.

İŞ ARKADAŞINI KASIĞINDAN VURDU

Tabancadan çıkan kurşun, karşısında bulunan Muzaffer U.'nun (29) kasığına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilinci açık olan yaralıya ilk müdahaleyi iş yerinde yaptı. Muzaffer U. daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Muhammed Safa S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
