Diyarbakır'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Maddi Hasar Oluştu
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanına sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar dükkanda maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı. Saldırının nedeni ve fail veya faillerin kimliği henüz belirlenemedi, güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına sabaha doğru silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına sabah 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken sıkılan kurşunlar nedeniyle dükkanda maddi hasar oluştuğu belirlendi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı