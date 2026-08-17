Diyarbakır'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Maddi Hasar Oluştu

Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına sabaha doğru silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına sabah 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken sıkılan kurşunlar nedeniyle dükkanda maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı