Kuvvetli fırtına Of'ta ev yangınına yol açtı

Trabzon'da etkili olan kuvvetli rüzgar Of ilçesinde bir evde yangına yol açtı.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına birçok hasara yol açtı. Of ilçesinde de etkili olan şiddetli rüzgar Yazlık Mahallesindeki üç katlı bir binanin çatısında yangına yol açtı. Fırtınayla birlikte bacadan çıkan yangın Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin mudahalesi sonrası söndürüldü. Yanginda maddi hasarın dışında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili bilgi veren Yazlık Mahallesi muhtarı Mehmet Er, "Yangın fırtınayla birlikte bacadan çıkan ateş çatıya yayıldı. Çatıyla birlikte alt katta zarar gördü. İtfaiyeye haber verdik. Fakat kimseye birsey olmadı cok şükür" dedi. - TRABZON