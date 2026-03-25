Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt tankına düzenlenen insansız hava aracı saldırısının yangına yol açtığını, ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Saldırı sonrası acil durum prosedürleri devreye alındı.

Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt tankını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının yangına yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor. Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt tankının İHA saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Saldırının yangına yol açtığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Acil durum prosedürlerinin derhal devreye sokulduğu ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Kuveyt ordusu yeni saldırılar yapıldığını duyurmuştu

Kuveyt ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, düşman füzeleri ve İHA'larına müdahale edildiği belirtilerek, duyulacak patlamaların önleme çalışmalarının sonucu olduğu vurgulanmıştı. - KUVEYT

